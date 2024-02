Shanghai Electric Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs von Shanghai Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -14,97 Prozent gefallen. Das bedeutet eine Outperformance von +10,63 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Electric. Auch im "Industrie"-Sektor hat sich Shanghai Electric gut geschlagen, mit einer Rendite, die 9,41 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend getrübt war, gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Shanghai Electric-Aktie ein "Schlecht"-Rating für das Sentiment und ein "Neutral"-Rating für den Buzz.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Shanghai Electric derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine unterdurchschnittliche Performance hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Anleger führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.