Shanghai Electric Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Hilfsmittel zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shanghai Electric betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 82,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,65 an, dass Shanghai Electric überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen vermehrt negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Shanghai Electric gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Verkaufssignale ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird positiv bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls erhöht, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung belohnt wird. Insgesamt erhält Shanghai Electric für diese Stufe daher ein "Gut".

In der technischen Analyse ist Shanghai Electric derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,55 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,09 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,09 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".