Shanghai ElectricADR Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI für Shanghai Electric auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 82,61 Punkte, was darauf hindeutet, dass Shanghai Electric derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,65, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Shanghai Electric in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Shanghai Electric mit -1,18 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,08 Prozent. Auch hier liegt Shanghai Electric mit 0,1 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist Shanghai Electric derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 4,55 CNH als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs (4,09 CNH) um -10,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 4,45 CNH, was einer Abweichung von -8,09 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

