Shanghai ElectricADR Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Diskussionen rund um Shanghai Electric auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich insgesamt positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum konnten acht Handelssignale ermittelt werden, wobei 0 als Gut- und 8 als Schlecht-Signale bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Shanghai Electric bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Was die technische Analyse betrifft, so ist Shanghai Electric mit einem Kurs von 4,14 CNH inzwischen -3,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Electric liegt bei 61,54, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst bekommt Shanghai Electric daher für diese Stufe ein "Gut".