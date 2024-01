Shanghai Eastern-China Computer Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Cetc Digital-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (62,04) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Cetc Digital-Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Cetc Digital-Aktie mit 10,16 Prozent mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,38 Prozent auf, wobei auch hier die Cetc Digital mit 8,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei der Cetc Digital-Aktie in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, wodurch die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält die Cetc Digital auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cetc Digital-Aktie aktuell bei 23,99 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 21,6 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,96 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 23,19 CNH eine Differenz von -6,86 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse demnach "Schlecht".