Shanghai Eastern-China Computer Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Cetc Digital liegt bei 5,41, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cetc Digital daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Cetc Digital ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Cetc Digital konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cetc Digital in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cetc Digital mittlerweile auf 22,64 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,82 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,46 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 20,06 CNH, was die Aktie mit -1,2 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Cetc Digital daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.