Shanghai Eastern-China Computer Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cetc Digital zeigt einen Wert von 77,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Cetc Digital mit 10,16 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,89 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Cetc Digital mit 8,72 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 7 Gut- und 1 Schlecht-Signal, wodurch eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird.

In der technischen Analyse erhält die Cetc Digital eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs von 21,05 CNH um 12,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 24,06 CNH liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 23,27 CNH liegt mit einer Abweichung von -9,54 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.