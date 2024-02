Shanghai Eastern-China Computer Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cetc Digital wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Cetc Digital in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cetc Digital mittlerweile auf 22,73 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 18,58 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,26 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 20,29 CNH, was einen Abstand von -8,43 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamtnote für diese Analyse ist daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Cetc Digital mit einer Rendite von -23,99 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,65 Prozent, wobei Cetc Digital mit 4,35 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Cetc Digital liegt bei 35,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating "Neutral" basierend auf diesem Gesamtbild.