Shanghai Eastern-China Computer Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Cetc Digital: Analyse der Aktienstimmung, Branchenvergleich und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cetc Digital wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung: "Neutral" für Cetc Digital in diesem Punkt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,16 Prozent, was 4,34 Prozent unter dem Durchschnitt (14,51 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 18,5 Prozent, wobei Cetc Digital aktuell 8,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cetc Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 24,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,75 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -9,45 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (23,2 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,25 Prozent Abweichung). Somit wird die Cetc Digital-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cetc Digital beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 51,85 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,73), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cetc Digital somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.