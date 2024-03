Shanghai DragonNet Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Shanghai Dragonnet-Aktie wird derzeit aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4174,08, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. In den sozialen Medien überwiegen positiven Meinungen und Stimmungen rund um den Titel, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,84 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,73 CNH liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Shanghai Dragonnet-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

