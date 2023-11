Shanghai DragonNet Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Dragonnet liegt bei 4174, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Shanghai Dragonnet daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Shanghai Dragonnet eine Performance von 11,82 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -4,98 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Dragonnet um 0,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Dragonnet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Daher ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 65,15 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI auch eine Einstufung von "Neutral".