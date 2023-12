Shanghai Dongzheng Automotive Finance Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shanghai Dongzheng Automotive Finance ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um weitere Erkenntnisse über die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" geführt hat.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Shanghai Dongzheng Automotive Finance im letzten Jahr eine Rendite von -7,26 Prozent erzielt, was 0,36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Verbraucherfinanzierungsbranche beträgt -7,92 Prozent, und Shanghai Dongzheng Automotive Finance liegt derzeit 0,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Dongzheng Automotive Finance bei 16,9 liegt, was 24 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Verbraucherfinanzierungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Dongzheng Automotive Finance-Aktie als neutral eingestuft wird, da der RSI7-Wert bei 50 liegt, ebenso wie der RSI25-Wert. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.