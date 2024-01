Shanghai Dongzheng Automotive Finance Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Shanghai Dongzheng Automotive Finance liegt derzeit bei 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Auch die Stärke der Diskussion bleibt unverändert. Daher wird auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Dongzheng Automotive Finance mit einem Kurs von 1,15 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage wird eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Dongzheng Automotive Finance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,26 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche und dem "Finanzen"-Sektor ergibt sich eine Outperformance von +0,89 Prozent bzw. 1,28 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.