Shanghai Dongzheng Automotive Finance Aktie: Quo vadis?

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Dongzheng Automotive Finance bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,9 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 24 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Verbraucherfinanzierung" von 22. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Die Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verbraucherfinanzierung, 5,75) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Shanghai Dongzheng Automotive Finance eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Dongzheng Automotive Finance-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Shanghai Dongzheng Automotive Finance war zuletzt Thema in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem wurde in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.