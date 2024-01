Shanghai Diesel EngineA Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai New Power Automotive. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 88,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 80,33 eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie auch auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai New Power Automotive mit 12,97 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlechter ab, da keine Dividende ausgeschüttet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt auch eine "Schlecht"-Bewertung, da sowohl der GD200 als auch der GD50 einen negativen Trend anzeigen.

Insgesamt wird Shanghai New Power Automotive demnach in verschiedenen Analysen als "Schlecht" bewertet.