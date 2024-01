Shanghai Diesel EngineA Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Shanghai New Power Automotive hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 5,71 CNH, was 8,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der gleichen Periode liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie 7,61 Prozent unter dem GD200, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und daher eine Einstufung als "Schlecht" erhält.

Beim Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Rendite der Shanghai New Power Automotive um 5,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 7,02 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Shanghai New Power Automotive beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,69 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert. Daher bekommt die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.