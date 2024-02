Shanghai Diesel EngineA Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung unter den Anlegern bei Shanghai New Power Automotive in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir analysiert haben, um eine weitere Bewertung der Aktie zu ermöglichen. In den letzten Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung des Titels als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Shanghai New Power Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,94 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Underperformance von -30,02 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 31,2 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Shanghai New Power Automotive sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Trend schlecht abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Shanghai New Power Automotive haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Shanghai New Power Automotive in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.