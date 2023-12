Shanghai Diesel EngineA Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Shanghai New Power Automotive einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator und zuletzt war die Aktie der Shanghai New Power Automotive Gegenstand positiver Diskussionen in den sozialen Medien. Überwiegend wurden positive Meinungen veröffentlicht und der Markt beschäftigte sich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet Shanghai New Power Automotive im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Ein Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt, dass die Rendite der Shanghai New Power Automotive um 4,49 Prozent niedriger liegt als der Durchschnitt. Dies gilt auch für die "Maschinen"-Branche, in der die Rendite der Aktie mit 3,42 Prozent deutlich niedriger ist. Daher führt diese Entwicklung zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.