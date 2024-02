Shanghai Dazhong Public Utilities Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs von Shanghai Dazhong Public Utilities verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,87 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche durchschnittlich um -8,74 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,61 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Dazhong Public Utilities. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8,74 Prozent, wobei Shanghai Dazhong Public Utilities um 10,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Dazhong Public Utilities liegt derzeit bei 3,2 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 2,89 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,69 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) 2,97 CNH, was einer Differenz von -2,69 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shanghai Dazhong Public Utilities ist ein wichtiger Stimmungsindikator. Laut den Diskussionen in den sozialen Medien und weiteren Studien zeigen sich überwiegend positive Meinungen und Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Relative Strength-Index der Shanghai Dazhong Public Utilities auf eine "Neutral"-Einstufung hin, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen (34,62) als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen (53,03).

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung für die Aktien von Shanghai Dazhong Public Utilities, basierend auf der erfolgreichen Performance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.