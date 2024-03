Shanghai Dazhong Public Utilities Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "City Office Reit":

Der Aktienkurs von Shanghai Dazhong Public Utilities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -5,83 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +2,08 Prozent für Shanghai Dazhong Public Utilities entspricht. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,83 Prozent im letzten Jahr, und Shanghai Dazhong Public Utilities lag 2,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Dazhong Public Utilities-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,16 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,9 CNH, was einem Unterschied von -8,23 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (2,91 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,34 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanghai Dazhong Public Utilities für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,94, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Shanghai Dazhong Public Utilities anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Shanghai Dazhong Public Utilities in verschiedenen Kategorien "Neutral"-Bewertungen, was auf eine vergleichsweise stabile und ausgeglichene Position auf dem Markt hindeutet.