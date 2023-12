Shanghai Dazhong Public Utilities Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Shanghai Dazhong Public Utilities in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell etwa im normalen Maß im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Shanghai Dazhong Public Utilities 21,43 und 45,45 für die letzten 7 bzw. 25 Tage. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" und "Neutral" und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, welcher bei 3,23 CNH für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,14 CNH weist eine Abweichung von -2,79 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,12 CNH führt zu einem ähnlichen Ergebnis und somit zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Dabei wurden insbesondere positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse konkreter Handelssignale aus den sozialen Medien ergab jedoch 5 negative und 2 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".