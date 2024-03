Shanghai Dazhong Public Utilities Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Shanghai Dazhong Public Utilities schnitt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor gut ab. Mit einer Rendite von -3,75 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 5 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt. In der Gasversorgungsunternehmen-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,43 Prozent verzeichnete, liegt Shanghai Dazhong Public Utilities ebenfalls deutlich darüber, mit einer Rendite von 4,68 Prozent. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Dazhong Public Utilities-Aktie mit einem RSI-Wert von 40 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage oder Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Monaten. Dadurch erhält die Shanghai Dazhong Public Utilities-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Shanghai Dazhong Public Utilities-Aktie von 2,91 CNH als "Schlecht"-Signal bewertet, da er mit -8,49 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,92 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shanghai Dazhong Public Utilities-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.