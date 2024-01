Darauf haben alle Apogee-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "ITT":

Die Apogee-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,32 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Hinblick auf die Anlegerstimmung scheint das Unternehmen jedoch positiv bewertet zu werden, da in den sozialen Medien vermehrt positive Meinungen geäußert wurden. Dies führt zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Apogee-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie auf längerfristiger Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls positive Signale. Der GD200 des Wertes verläuft bei 45,63 USD, während der Kurs der Aktie bei 52 USD liegt, was einer Abweichung von +13,96 Prozent entspricht. Auf 50-Tage-Basis ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 47,66 USD, was einer Abweichung von +9,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Apogee-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Apogee jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apogee-Analyse.

Apogee: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...