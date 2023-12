Shanghai Datun Energy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Die Shanghai Datun Energy-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 59,63 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38,13. Somit erhält die Shanghai Datun Energy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend positive Kommentare und Beiträge zur Shanghai Datun Energy veröffentlicht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch 5 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung bezüglich des Sentiments und Buzz führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet die Shanghai Datun Energy-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Energie"-Sektor unterdurchschnittlich ab. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Shanghai Datun Energy-Aktie, wobei die kurzfristige und langfristige Anleger-Stimmung positiv bewertet wird, während die Performance im Branchenvergleich eher schlecht ausfällt.