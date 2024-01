Shanghai Datun Energy Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Shanghai Datun Energy liegt bei 43,1 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,42 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Datun Energy von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine "gut"-Einstufung. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 4 "gut"- und 3 "schlecht"-Signale. Insgesamt wird daher eine "gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Datun Energy-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "neutral"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt deutlich mehr Aufmerksamkeit als normal, was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "gut"-Rating versehen.