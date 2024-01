Shanghai Datun Energy Aktie: Jetzt geht’s los!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shanghai Datun Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat außerdem 7 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, wodurch eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Die Zunahme negativer Kommentare über Shanghai Datun Energy in den sozialen Medien führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer. Die Aktie erhielt daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating. Die steigende Diskussion und Aufmerksamkeit um Shanghai Datun Energy führte zu einem "Gut"-Rating, jedoch überwiegt das negative Sentiment, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") erzielte Shanghai Datun Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,45 Prozent, was 15,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Datun Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,18 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (14,43 CNH) weicht somit +1,76 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine geringe Abweichung, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

Insgesamt erhält die Shanghai Datun Energy-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.