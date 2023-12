Shanghai Datun Energy Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Shanghai Datun Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,18 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 13,86 CNH, was einem Unterschied von -2,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 13,68 CNH wurde mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,32 Prozent Abweichung) bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Datun Energy-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Datun Energy liegt bei 43,1 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 46,42 im neutralen Bereich, was die Gesamtbewertung auf "Neutral" festlegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Shanghai Datun Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,45 Prozent erzielt, was 13,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 4,96 Prozent, und Shanghai Datun Energy liegt aktuell 13,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Shanghai Datun Energy eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.