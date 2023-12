Shanghai Dasheng Agriculture Finance Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Dasheng Agricultural Finance diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität der Aktie von Shanghai Dasheng Agricultural Finance in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Shanghai Dasheng Agricultural Finance somit als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) wird Shanghai Dasheng Agricultural Finance als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich in einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,26 im Vergleich zum Branchen-KGV von 48,24, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shanghai Dasheng Agricultural Finance im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,27 Prozent erzielt, was 31,19 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich mit "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite sogar 30,94 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.