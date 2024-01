Shanghai Dasheng Agriculture Finance Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Shanghai Dasheng Agricultural Finance-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,014 HKD, was einem Unterschied von 40 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen mit 0,01 HKD einen Schlusskurs auf, der jeweils 40 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Shanghai Dasheng Agricultural Finance-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 1,26 und liegt somit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren von 47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shanghai Dasheng Agricultural Finance derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Dieser Unterschied von 6,34 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Shanghai Dasheng Agricultural Finance eine Rendite von 27,27 Prozent erzielt hat, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu verzeichnet die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,08 Prozent. Auch hier liegt Shanghai Dasheng Agricultural Finance mit 33,35 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.