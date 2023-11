Shanghai Dasheng Agriculture Finance Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Dividendenrendite der Shanghai Dasheng Agricultural Finance-Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Shanghai Dasheng Agricultural Finance im Fokus. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Shanghai Dasheng Agricultural Finance eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shanghai Dasheng Agricultural Finance ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Dasheng Agricultural Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,014 HKD) weicht somit um +40 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+40 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Shanghai Dasheng Agricultural Finance-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.