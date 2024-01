Shanghai Daimay Automotive Interior Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Shanghai Daimay Automotive Interior-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 69,76 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Shanghai Daimay Automotive Interior basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 13,79 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (15,53 CNH) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (15,56 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Shanghai Daimay Automotive Interior-Aktie daher charttechnisch ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Shanghai Daimay Automotive Interior mit 24,38 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche mit einer mittleren Rendite von 14,33 Prozent schneidet die Aktie mit 10,05 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Daimay Automotive Interior besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.