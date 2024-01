Shanghai Daimay Automotive Interior Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Shanghai Daimay Automotive Interior verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,38 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 14,01 Prozent, was eine Outperformance von +10,37 Prozent für Shanghai Daimay Automotive Interior bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,49 Prozent im letzten Jahr, und Shanghai Daimay Automotive Interior übertraf diesen Durchschnittswert um 17,89 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Shanghai Daimay Automotive Interior in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Daimay Automotive Interior in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shanghai Daimay Automotive Interior beträgt derzeit 65,66 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird Shanghai Daimay Automotive Interior in dieser Analyse als "Neutral" bewertet.

