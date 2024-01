Shanghai DZH Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs von Shanghai Dzh hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 28,57 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie der durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor. Auch die mittlere Rendite in der "Kapitalmärkte"-Branche von 4,72 Prozent wird von Shanghai Dzh mit einer Rendite von 23,85 Prozent deutlich übertroffen.

Die Stimmung rund um Shanghai Dzh ist größtenteils positiv, wie aus Analysen von sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um die Aktie aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen eine Abweichung auf, die zu dieser Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Dzh-Aktie liegt bei 32, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 56 führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Aktie von Shanghai Dzh anhand der verschiedenen Bewertungen als "Gut" in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance und die Stimmung, sowie als "Neutral" in der technischen Analyse und im RSI eingestuft.