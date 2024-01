Shanghai DZH Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Shanghai Dzh-RSI liegt bei 32, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 56,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Untersuchung der Aktie von Shanghai Dzh in Bezug auf diese Faktoren zeigt eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Dzh ist negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Dzh diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse erhält die Shanghai Dzh-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.