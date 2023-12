Shanghai DZH Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shanghai Dzh basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen besonders positiv gezeigt haben. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen negative Themen dominierend waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich hauptsächlich positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Shanghai Dzh.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich das Sentiment für Shanghai Dzh in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Shanghai Dzh eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Shanghai Dzh derzeit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,65 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,59 CNH um -0,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,77 CNH, was einer Abweichung von -2,32 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat Shanghai Dzh im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,57 Prozent erzielt, was 24,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,77 Prozent, wobei Shanghai Dzh aktuell 21,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.