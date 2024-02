Shanghai Cooltech Power Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Shanghai Cooltech Power Aktie wird von Analysten mit gemischten Bewertungen bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -1,66 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shanghai Cooltech Power daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 81, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auf fundamentaler Ebene als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte die Shanghai Cooltech Power Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,58 Prozent erzielen, was 30,15 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Verglichen mit dem Branchendurchschnitt der "Elektrischen Ausrüstung" liegt die Aktie sogar 31,37 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.