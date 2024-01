Shanghai Cooltech Power Aktie: So schnell kann es gehen

Die Shanghai Cooltech Power-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine schlechte Dividendenpolitik hin. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 55,81, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ein neutrales Niveau von 49,53. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shanghai Cooltech Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,78 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +11,34 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite mit 11,41 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Shanghai Cooltech Power-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.