Shanghai Cooltech Power Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Shanghai Cooltech Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Outperformance von +11,12 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg im "Industrie"-Sektor konnte Shanghai Cooltech Power eine Überperformance von 11,31 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Shanghai Cooltech Power als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 35,16 und der RSI25 bei 50, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Cooltech Power diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Auf fundamentaler Ebene liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shanghai Cooltech Power mit 80,05 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie ist somit weder unterbewertet noch überbewertet.