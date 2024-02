Shanghai Cooltech Power Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Shanghai Cooltech Power-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet, da der aktuelle Schlusskurs von 5,57 CNH sowohl vom 200-tägigen Durchschnitt (-29,67 Prozent Abweichung) als auch vom 50-tägigen Durchschnitt (-22,1 Prozent Abweichung) abweicht. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung nach der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 81 auf, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Shanghai Cooltech Power-Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (1,66 %) als niedriger einzustufen ist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger und in der Diskussionsintensität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Demnach erhält die Shanghai Cooltech Power-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.