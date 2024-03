Shanghai Cooltech Power Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Bei Shanghai Cooltech Power gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den letzten Wochen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussion über das Unternehmen konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanghai Cooltech Power in dieser Hinsicht also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Cooltech Power-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen aktuell 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und deutet darauf hin, dass Shanghai Cooltech Power hier überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shanghai Cooltech Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 1,53 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Shanghai Cooltech Power-Aktie mit -21,13 Prozent mehr als 6 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt Shanghai Cooltech Power mit 6,3 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.