Shanghai Construction Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Shanghai Construction-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Zunächst wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 2,61 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,41 CNH weicht deutlich davon ab (-7,66 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,37 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,69 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Shanghai Construction-Aktie auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes gab es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Construction-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Construction diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Aktuell zeigen auch die letzten ein bis zwei Tage vor allem positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Shanghai Construction mit einer Rendite von -11,39 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,96 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 7,57 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.