Shanghai Construction Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Shanghai Construction verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,39 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Überperformance von 6,78 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauwesen-Branche liegt bei -18,88 Prozent, wobei Shanghai Construction aktuell um 7,49 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Construction-Aktie liegt bei 33, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 35,85 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Shanghai Construction im Durchschnitt liegen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 2,61 CNH für den Schlusskurs der Shanghai Construction-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,42 CNH, was einem Unterschied von -7,28 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.