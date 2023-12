Shanghai Construction Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shanghai Construction eine Performance von -7,11 Prozent im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -1,04 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,07 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,67 Prozent verzeichnete, liegt Shanghai Construction um 6,44 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Shanghai Construction in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen in den letzten Wochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden acht Handelssignale ermittelt, wovon eines als "Gut" und sieben als "Schlecht" bewertet wurden. Zusammenfassend ist die Aktie von Shanghai Construction laut der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild bezüglich Shanghai Construction hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen hin, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Shanghai Construction-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 57,14 und der RSI25 liegt bei 58,62, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.