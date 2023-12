Shanghai Chuangli Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wie die Anleger diskutierten. Die Diskussion war größtenteils von positiven Themen geprägt, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen war ebenfalls eine verstärkte positive Diskussion über das Unternehmen Shanghai Chuangli zu verzeichnen. Aufgrund dieses positiven Trends bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf abgeleitet. Shanghai Chuangli wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 53,19 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt einen Wert von 51,97, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Somit wird Shanghai Chuangli für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Shanghai Chuangli eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen haben. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte zudem eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Insgesamt erhält Shanghai Chuangli daher eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.

Bei der Betrachtung der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen Shanghai Chuangli. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -1,02 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nahe dem aktuellen Kurs liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.