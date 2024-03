Shanghai Chuangli Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger in den letzten Wochen weder mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert haben als üblich. Daher erhält die Shanghai Chuangli-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 53,57 Punkte, was bedeutet, dass die Shanghai Chuangli-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Chuangli. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Chuangli-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,77 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,38 CNH lag, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,31 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Shanghai Chuangli-Aktie sowohl aufgrund des Sentiments und der Diskussionen, als auch der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.