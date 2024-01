Shanghai Chuangli Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shanghai Chuangli von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Gut"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Für Shanghai Chuangli wurde langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher ein Gesamtergebnis von "Gut".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Shanghai Chuangli-Aktie aktuell 5,9 CNH, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,88 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shanghai Chuangli daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Chuangli-Aktie hat einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (45,91) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shanghai Chuangli.