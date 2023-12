Shanghai Chlor-Alkali ChemicalA Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für den Shanghai Chlor-alkali Chemical-RSI wurde eine Ausprägung von 44,44 gemessen, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 44,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab 13 Tage lang überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Shanghai Chlor-alkali Chemical daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt ergibt sich daher auch für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Chlor-alkali Chemical. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus dieser Perspektive. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger stand, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse der Shanghai Chlor-alkali Chemical-Aktie ergibt eine durchschnittliche Schlusskurs von 9,23 CNH für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,15 CNH, was einer Abweichung von -0,87 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Shanghai Chlor-alkali Chemical-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und der technischen Analyse.