Shanghai Chinafortune Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Shanghai Chinafortune war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Einschätzung, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An vier Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden erneut vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Chinafortune bei 11,83 CNH angegeben. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs bei 13,32 CNH lag und somit einen Abstand von +12,6 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, da der GD50 bei 12,58 CNH liegt, was einer Differenz von +5,88 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Chinafortune liegt bei 31,36, was als neutrale Situation bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation bei einem Wert von 42.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war erhöht und zeigte eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Basierend auf diesen Indikatoren erhält die Shanghai Chinafortune-Aktie eine insgesamt positive Bewertung.