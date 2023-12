Shanghai Chinafortune Ltd Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Shanghai Chinafortune von den meisten Nutzern in den sozialen Medien als negativ bewertet, wie unsere Redaktion ausgewertet hat. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung beeinflussen. Bei Shanghai Chinafortune wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen "neutralen" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Chinafortune als "gut" bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von +9,51 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "neutral" Signal. Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher als "gut" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Shanghai Chinafortune aktuell als "neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Shanghai Chinafortune aufgrund der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und des RSI als neutral bewertet.