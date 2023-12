Shanghai Chinafortune Ltd Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Shanghai Chinafortune. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Chinafortune-Aktie derzeit bei 18,45 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Gut" erachtet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Shanghai Chinafortune. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Chinafortune-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,77 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 13,34 CNH lag. Dies entspricht einer Abweichung von +13,34 Prozent und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,21 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,25 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Chinafortune-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.